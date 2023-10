Handgranate in Frankfurter Hauptwache gefunden

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Die Polizei in Frankfurt am Main hat am Morgen ihre Hauptwache abgesperrt. Hintergrund ist der Fund eines „handgranatenähnlichen Gegenstands“, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen ist die Sperrung des gesamten Bahnhofs Hauptwache wieder aufgehoben, die Ermittlungen dauern an. Die Frankfurter Polizei hat inzwischen die Echtheit der Handgranate bestätigt. Hinweise über ein mögliches Tatmotiv liegen laut der Behörde noch nicht vor.

Der handgranatenähnliche Gegenstand wurde durch die Experten des @LKA_Hessen gesichert. Die Sperrung der B-Ebene der #Hauptwache wird aufgehoben.#FfMVerkehr — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) October 31, 2023

Zuvor hatte die Polizei auf X (vormals Twitter) den Fund des verdächtigen Gegenstands und die Sperrung des Bahnhofs bekannt gegeben. Die Hauptwache ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Frankfurt, Tausende Bürger waren von den Verkehrsumleitungen betroffen. Auch die Geschäfte in einer benachbarten Einkaufsmeile wurden vorübergehend geschlossen.

Frankfurter Fund wird auf Fingerabdrücke untersucht

Laut Medienberichten hatten Zeugen beobachtet, wie ein Unbekannter den Gegenstand zur Wache gerollt hatte. Ermittler des hessischen Landeskriminalamts haben die Ermittlungen übernommen, sie prüfen die mutmaßliche Handgranate unter anderem auf Fingerabdrücke.

Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel kommt es in Deutschland immer wieder zu Bombendrohungen. Betroffen davon waren unter anderem Schulen, Fernsehstudios und weiteren Einrichtungen. (st)