Am Tag der Parlamentswahl

EU-Zwangsverteilung: Polen kündigt Asyl-Volksabstimmung an

Polen macht mobil: Die geplante Zwangsverteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU kommt in Warschau gar nicht gut an. Nun soll das Volk abstimmen, ob es „Tausende illegale Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika“ aufnehmen will. Auch zu anderen Themen wird es gefragt.