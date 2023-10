Ploß will einen AfD-Vertreter im Bundestagspräsidium

Ploß betonte dabei, daß dadurch nicht nur der „überparteiliche Charakter“ des Präsidiums geschwächt werde: „Es beschädigt auch unsere Demokratie als Ganzes, wenn der Eindruck entsteht, sie würde sich nicht an ihre eigenen Regeln und Grundsätze halten.“ Er bezeichnete diese Strategie im Hinblick auf die aktuellen Umfragewerte sowie die Landtagswahlen in Bayern und Hessen als gescheitert. „Auch der Blick ins europäische Ausland oder in die USA zeigt, daß reine Ausgrenzungs- und Isolationsstrategien nicht von Erfolg gekrönt sind“, merkte der 38jährige an.