Palästinenser-Unterstützer greifen Berliner Polizisten an

BERLIN. Nach einer Pro-Palästinensischen Demonstration ist es in Berlin zu schweren Ausschreitungen gekommen. Arabische Jugendliche griffen die Polizei mit Pflastersteinen und anderen Wurfgeschossen an, berichtet die BZ. Zwei Beamte wurden dabei verletzt. Die Sicherheitskräfte nahmen 40 Personen fest, darunter auch eine Rädelsführerin.

Später kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer weiteren Attacke, als noch unbekannte Täter einen 2,5 Kilogramm schweren Stein von einer Brücke auf einen Polizeiwagen warfen. Nach einer sofort eingeleiteten Großfahndung und der Umstellung von Straßenzügen, die zumeist von Arabern bewohnt werden, konnten die Personalien zahlreicher Tatverdächtiger aufgenommen werden. Ein Polizist im angegriffenen Streifenwagen wurde durch Splitter leicht verletzte.

Bereits zuvor hatten am Sonnabend zahlreiche Araber in den Berliner Migranten-Bezirken die Terroroffensive der Hamas in Israel mit hunderten Toten gefeiert.

Unterdessen gehen die Kämpfe in Israel und die Gegenoffensive der israelischen Armee weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte: „Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde.“ Insgesamt wurden bei der Hamas-Offensive mindestens 300 Personen getötet und fast 2.000 verletzt, darunter viele Frauen und Kinder. Dutzende Zivilisten und Soldaten wurden zudem in den Gaza-Streifen verschleppt.

Unter den Entführungsopfern befindet sich dabei mindestens auch eine Deutsche. Die junge Frau wurde offenbar bei einem Friedensfestival im Süden des Landes verschleppt. Ihre Mutter wandte sich an die Öffentlichkeit und appellierte, bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen.

Ein Video zeigt die Entführung der jungen Frau, die sich nun in den Händen der palästinensischen Terroristen befindet.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#IsraelUnderAttack #Isarel pic.twitter.com/g6QuGGY3aa

— Santosh Yadav (@Santosh35004791) October 8, 2023