Demonstrationen gegen Israel finden auch in Düsseldorf statt Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Anti-Jüdische Demonstrationen an Rhein und Ruhr

Die ersten jüdischen Gremien in Nordrhein-Westfalen fordern von der Politik angesichts der aktuellen Bedrohungslage Taten statt nur netter Worte in Richtung Israel. Die schwarz-grüne Landesregierung aber will außer mehr Polizeischutz für Juden nichts von weiteren Maßnahmen wissen.