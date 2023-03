Mutter des gequälten Mädchens aus Heide fordert schärfere Gesetze

Anzeige



HEIDE. Nachdem ein Video von einem brutalen Übergriff einer Mädchengruppe auf eine 13jährige in Heide im Internet aufgetaucht ist, hat sich die Mutter des Opfers zu Wort gemeldet. „Alle hatten Spaß, meine Tochter zu quälen. Das sind Sadisten“, sagte Veronika M. der Bild-Zeitung.

„Als ich das Video sah, bin ich zusammengebrochen“, schilderte die Frau ihre Reaktion auf die Filmaufnahmen. Sie habe bereits das Gespräch mit den Eltern gesucht, doch das habe nichts gebracht.

Ihre Tochter leide immer noch unter der Attacke. Sie gehe derzeit nicht zur Schule und werde psychologisch betreut. Veronika M. fordert nun eine Gesetzesverschärfung. „Ich will, daß die Täter hart und gerecht bestraft werden“, stellte sie klar.

Große Aufmerksamkeit hatte der Fall durch das Video bekommen, das an die Öffentlichkeit gelangt war und Teile der stundenlangen Tat zeigt. Eine Mädchengruppe erniedrigte die 13jährige immer wieder mit Bedrohungen, Beleidigungen und Schlägen. Zudem sollen sie ihre Haare angezündet und Zigaretten auf ihrem Gesicht ausgedrückt haben.

Polizei ruft dazu auf, Video aus Heide nicht zu verbreiten

Die Täterinnen hat die Polizei mittlerweile ermittelt. Es soll sich um Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren handeln. Sie und das Opfer sollen sich schon zuvor gekannt haben. Dabei kam es wohl bereits im Vorfeld zu Übergriffen auf das Opfer.

Es wird von Kinderschutzbund und Opferschutzverbänden heute auf die traumatisierende Wirkung so einer Tat auf die Psyche von Opfern hingewiesen. Wenn die Wirkung des Videos die zur Schaustellung der Hilflosigkeit eines Menschen ist, kann die Verbreitung nicht richtig sein. — Polizei SH (@SH_Polizei) March 21, 2023

Die Polizei in Schleswig-Holstein bat am Dienstag auf Twitter darum, das Video nicht weiter zu verbreiten. Es verletzte „zusätzlich zur Tat die Rechte Betroffener“ und könne strafbar sein. „Wenn die Wirkung des Videos die zur Schaustellung der Hilflosigkeit eines Menschen ist, kann die Verbreitung nicht richtig sein“, fügten sie an. (zit)