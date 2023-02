Fünfjährige in Berlin-Pankow erstochen – Polizei nimmt Deutsch-Türken fest

Anzeige







BERLIN. Die Berliner Polizei hat am Dienstagabend ein nur Stunden zuvor vermißt gemeldetes Mädchen mit schweren Stichverletzungen in einem Park im Bezirk Pankow gefunden. Die Fünfjährige wurde laut der Bild-Zeitung per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber kurze Zeit später.

Eine Passantin habe das Kind im „Paule Park“ entdeckt. Es lag wohl in einem Gebüsch nahe dem Ziegengehege. Rettungskräfte hatten das Mädchen zunächst wiederbelebt.

Opfer und Verdächtiger kannten sich wohl

„Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein verdächtiger 19jähriger wurde in dem Zusammenhang bereits festgenommen“, sagten die Berliner Beamten der Bild-Zeitung. „Der Täter ist Deutsch-Türke. Das Opfer hat deutsch-polnisch-türkische Wurzeln.“ Es gebe einen Bezug zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Mädchen.

Ich bin schockiert. Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen.

Die Polizei hatte zunächst von einem vierjährigen Mädchen gesprochen, korrigierte ihr Alter aber wenig später auf fünf Jahre. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reagierte bestürzt auf die Tat in dem städtischen Park: „Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig“, schrieb sie bei Twitter. Die Beamten ermittelten mit Hochdruck. (zit)