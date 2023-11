Offiziell: FDP-Mitgliederbefragung zum Ampel-Aus kommt

Kubicki kritisiert FDP-Mitgliederentscheid

Hintergrund der Befragung ist ein offener Brief an den Bundesvorstand der Partei, der Ende Oktober von 26 Mitgliedern initiiert worden war und aufgrund mangelnder Durchsetzungsfähigkeit im Kabinett für das Verlassen der Bundesregierung plädiert. Die Beschwerden der Erstunterzeichner richten sich vor allem gegen die Wirtschafts-, Umwelt- und Migrationspolitik unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die die FDP mittrage.

Bereits in der vorvergangenen Woche hatte ihr Vizechef Wolfgang Kubicki verkündet, der Basisentscheid werde kommen. Zugleich kritisierte er die Initiatoren und plädierte für den Verbleib in der Regierung: „Wer sich schwach macht, wird auch schwach gewählt.“ Die Erstunterzeichner des Brandbriefs wollten sich aus der Verantwortung stehlen und dafür sorgen, daß die FDP als eine „gescheiterte Regierungspartei“ in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen werde, bemängelte der Bundestagsvizepräsident. (kuk)