Habecks Lüge über die Kosten des Heizungsgesetzes

BERLIN/LEIPZIG. Die Stadtwerke Leipzig haben eine Berechnung für die Kosten vorgelegt, die das Heizungsgesetz verursachen. Demnach kalkulieren sie mit Ausgaben von rund 30 Milliarden Euro, wie die Bild berichtet, der das Papier vorliegt. Das bedeutet: Allein die 587.000-Einwohner-Stadt würde 23 Prozent aller von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) prognostizierten Kosten tragen.

Daher kann die Rechnung, die der Politiker vorgelegt hat, nicht stimmen. Habeck sprach von einem „Erfüllungsaufwand“ für alle Deutschen in Höhe von 130 Milliarden Euro. Da in ganz Deutschland 143mal so viele Menschen leben wie in Leipzig, dürften die Kosten deutlich höher ausfallen. Die Angabe des Ministers wäre nur dann plausibel, wenn Leipzig ein Viertel aller Einwohner in der Bundesrepublik stellte.

Umstellung auf Fernwärme und Wärmepumpen

Die Stadtwerke Leipzig planen, bis 2038 die Heizungen vollständig auf Öko-Fernwärme und Wärmepumpen umzustellen. Allein der Ausbau der Netze und der Wärmeerzeugung kosten laut Stadtwerken „etwa 2,5 Milliarden Euro“. Eine weitere Milliarde müsse in die Stromerzeugung investiert werden.

Hinzu kommt die Sanierung der Häuser mit entsprechenden Dämmungen, neuen Dächern und Fenstern usw. Die Stadtwerke Leipzig gehen davon, daß dies die Eigentümer „sieben bis 25 Milliarden Euro je nach Umfang“ koste, wie die Bild zitiert. Insgesamt ergeben sich damit Kosten von rund 30 Milliarden Euro, so das Blatt.

Eigentümerverband vertraute offenbar Habeck

Der Leipziger Eigentümerverband Haus & Grund zeigt sich geschockt: „Das ist völlig illusorisch“, sagte deren Vorsitzender Ronald Linke. „Und dann kommen die Kosten für Wärme bzw. Strom ja noch obendrauf.“ Auch der Bundesverband fordert nun „zügig eine ehrliche Kostenaufstellung der Wärmewende in Deutschland“.

Bundesvorsitzender Kai Warnecke betonte: „Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was sie und ihre Kinder für diese Herkulesaufgabe zahlen müssen.“ (fh)