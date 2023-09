Manuela Schwesig: 47-Bestellungen in 18 Monaten Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Die Schwesig-Regierung in Mecklenburg-Vorpommern nimmt eine Millionen Euro in die Hand, um einen Internet-Shop für regionale Produkte zu bewerben. Obwohl das Projekt zum Rohrkrepierer wird, buttert die Landesregierung munter weiter Steuergeld in das gescheiterte Vorhaben – und rechtfertigt das mit absurden Zahlen.