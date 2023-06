Wie beliebt sind Söder und Merz bei AfD-Wählern?

Deutschland debattiert: Wie läßt sich der Aufstieg der AfD in den Umfragen erklären? Und wo wird er enden? Geht nach der Partei selbst, sitzt man schon bald in einer Landesregierung. Doch was halten AfD-Wähler eigentlich von Friedrich Merz und Markus Söder? Und was denken Unionswähler über die AfD-Spitze? Eine exklusive Insa-Umfrage für die JF gibt Antworten.