Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am SPD-Jubiläum teil – der Politiker hat mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Fast ein Viertel der Deutschen zweifelt an Führungskraft von Scholz

„Er ist zwar nicht sympathisch, aber wenigstens verstehe ich ihn.“ So in etwa könnte man Ergebnis der jüngsten Forsa-Umfrage zu Bundeskanzler Scholz auslegen. Fast ein Viertel der Befragten zweifelt an seiner Führungsstärke.