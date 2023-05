Türken in Deutschland könnten Erdogan zum Sieg verhelfen

Anzeige







BERLIN. Fast zwei Drittel der in Deutschland lebenden Türken haben Recep Tayyip Erdoğan bei der laufenden Präsidentschaftswahl ihre Stimme gegeben. Rund 65,4 Prozent wählten den AKP-Politiker, sein sozialdemokratischer Rivale Kemal Kılıçdaroğlu kommt in Deutschland hingegen nur auf 32,61 Prozent, wie der Sender CNN Türk nach der Auszählung von 97,97 Prozent aller in der Bundesrepublik abgegebenen Stimmen berichtete.

Speziell in Berlin zeichnete sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden ab. Dort hat der türkische Präsident mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Kılıçdaroğlu die Nase vorn.

Auch in der Türkei ist der Abstand zwischen den beiden Kandidaten deutlich geringer. Aktuell führt Erdoğan bei der Wahl mit 49,4 Prozent. Sein Herausforderer liegt mit 44,9 Prozent etwas zurück. Beide Männer müssen nun in die Stichwahl.

In diesen Ländern hat Erdoğans Gegner die Nase vorn

In Frankreich, Belgien, Österreich und den Niederlanden zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Deutschland. Auch dort geht Erdoğan unter Einwohnern mit türkischem Paß als Sieger hervor. In Schweden, Spanien, Polen, Portugal und Rumänien stimmten sie hingegen mehrheitlich für Kılıçdaroğlu.

Schon 2018 hatte der AKP-Politiker die Mehrheit der Stimmen seiner Landsleute in Deutschland abgeräumt. Damals kam er in der Bundesrepublik auf 64,8 Prozent. (zit)