CSU protestiert gegen Ausschluß von Christopher Street Day in München

Weil sie vermeintlich nicht tolerant genug ist, will der Veranstalter des Christopher Street Days in München die CSU nicht dabei haben. Die fühlt sich unfair behandelt und will auch bei der Parade von Lesben, Schwulen und Transgendern mitmischen.