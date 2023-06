Für 76 Millionen Euro: Regierung läßt Asylbewerber direkt einfliegen

Anzeige

BERLIN. Die Bundesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren fast 20,000 Asylsuchende direkt nach Deutschland einfliegen lassen. Allein im vergangenen Jahr waren es fast 4.500 Menschen, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner hervorgeht, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt.

„Es handelt sich um Schutzbedürftige, die in Deutschland grundsätzlich kein Asylverfahren durchlaufen“, heißt es zur Erklärung in dem Dokument. Das Innenministerium stützt sich dabei auf das Aufenthaltsgesetz. In Paragraph 23 Absatz 1 heißt es: „Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, daß Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.“

Deutschland zahlt Asylbewerbern quasi alles

Meist stammten sie aus Syrien. Weitere Herkunftsländer waren unter anderem der Südsudan, Jemen, die Republik Kongo, Eritrea und Somalia. 12.022 von ihnen waren zum Zeitpunkt der Aufnahme minderjährig. Am meisten Personen seit Beginn der Statistik wurden 2021 eingeflogen. Damals kamen fast 6.000 Menschen auf diesem Wege in die Bundesrepublik.

Besonders brisant: Offenbar erachtete die Bundesregierung Männer öfter als schutzbedürftig als Frauen. So holte sie im vergangenen Jahr mehr männliche Migranten als weibliche nach Deutschland.

AfD-Politiker Brandner fordert Abschiebungen

Insgesamt kosteten den deutschen Staat diese Aufnahmeaktionen per Flugzeug von 2017 bis 2022 etwa 76.433.000 Euro. Die Ausgaben beinhalteten nicht nur die Kosten für An- und Einreise, sondern auch für die direkten Kosten des Aufnahmeverfahrens, für medizinische Untersuchungen, Dolmetscher im Ausland, Unterbringung und Erstorientierungskurse. Die Kosten, die Migranten durch ihren Aufenthalt in Deutschland erst noch verursachen, sind dabei nicht eingerechnet.

Für AfD-Politiker Brandner zeigen die Zahlen einmal mehr: Es sei keine Verschörungstheorie, daß die Bundesregierung Asylbewerber einfliegt, sondern eine Tatsache. „Allein 2022 waren es fast 4.500 Personen, die auf diesem Wege nach Deutschland kamen. Allein für das Einfliegen wurden fast 80 Millionen Euro aufgewendet“, kritisierte er gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. „Aber damit ist es längst nicht getan: die Komplettalimentierung fängt viel mehr an dieser Stelle erst an – es sind insgesamt viele zig Milliarden Euro, die uns der Multikulti-Wahnsinn im Jahr kostet. Das muß aufhören. Sofort. Und Abschiebungen müssen beginnen. Auch sofort.“ (zit)