„Anne Frank“ soll doch Kita-Name bleiben

TANGERHÜTTE. Am Mittwoch soll sich der Stadtrat von Tangerhütte in Sachsen-Anhalt mit der geforderten Umbenennung der Kindertagesstätte „Anne Frank“ aussprechen. Das kündigte der Vorsitzende des Gremiums, Werner Jacob (CDU), gegenüber der Welt an. Alle Fraktionsvorsitzenden würden laut dem Christdemokraten ein Positionspapier unterstützen, das die Änderung ablehnt.