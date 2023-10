AfD-Bundespartei äußert sich erstmals zu Chrupallas Zustand

Anzeige

BERLIN. Die AfD hat sich erstmals zum Zustand von AfD-Chef Tino Chrupalla geäußert. „Bundessprecher Tino Chrupalla wurde am 04. Oktober 2023 nach einem derzeit noch in der Klärung befindlichen tätlichen Angriff während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert“, teilte die Bundespartei am Donnerstag abend mit.