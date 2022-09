Ukrainer sind für Baerbock wichtiger „als Deutschlands Wähler“

PRAG. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat auf einer Veranstaltung in Prag die Interessen der ukrainischen Bevölkerung über die der deutschen Wähler gestellt. „Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, daß Deutschland weiter an deren Seite steht und zwar so lange wie nötig, dann halte ich dies auch ein“, sagte die Grünen-Politikerin.

Es sei egal, „was meine deutschen Wähler darüber denken: Ich möchte dieses Versprechen gegenüber den Ukrainern einlösen“. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zirkuliert derzeit ein viel diskutiertes Video mit ihren Aussagen.

German FM: I will put Ukraine first “no matter what my German voters think” or how hard their life gets. pic.twitter.com/GwAqIZ2jL7

