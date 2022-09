Der politische Realismus ist derzeit in Osteuropa zu verorten. So steht nun auch an Litauens Grenze zu Weißrußland ein neuer Grenzzaun, der die illegalen Migrantenströme in die EU stoppen soll. Und Deutschland? Die Bundesrepublik will weiter den praktischen Nutzen solcher Maßnahmen verdrängen. Ein Kommentar von Sandro Serafin.