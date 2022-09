„Biotonne“: Ricarda Lang ausgebuht und übel beschimpft

ELLWANGEN/CRAILSHEIM. Grünen-Chefin Ricarda Lang wollte auf dem „Fränkischen Volksfest“ im baden-württembergischen Crailsheim feiern. Doch die Menschen waren über ihr Erscheinen nicht erfreut. Wütende Baden-Württemberger pfiffen und buhten die Politikerin aus, riefen„Hau ab!“ und beleidigten sie als „Kriegstreiberin“.

Ein Twitter-User kommentiere ein Video von den Protesten in Crailsheim mit den Worten „Der einzig richtige Empfang für die Biotonne.“ Andere Nutzer sind empört, daß die 28jährige nicht nur wegen ihrer Politik, sondern auch wegen ihres Übergewichts angegriffen wird.

So wurde #RicardaLang gestern auf dem hiesigen Volksfest bei uns in der Kleinstadt empfangen!

Hau ab! pic.twitter.com/WyEi1NX7Ju — Maleika (@lionwoman18) September 16, 2022

Ricarda Lang auch in Ellwangen ausgebuht

Ähnliches widerfuhr der Politikerin ohne jeden Ausbildungsabschluß innerhalb kurzer Zeit zwei Mal hintereinander in Baden-Württemberg. In Ellwangen demonstrierten am Sonntag ebenfalls rund 150 Menschen gegen ihr Erscheinen. Auch hier schrien die Bürger „Hau ab“, als sie die Grünen-Vorsitzende erblickten. Und sie buhten die Politikerin aus. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck war im Ende Juli in Bayreuth ausgepfiffen und niedergeschrien worden.

Ricarda Lang stammt aus Baden-Württemberg, sie wurde 1994 in Filderstadt geboren. (fh)