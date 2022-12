Pech für Klimakleber: Eiseskälte verhindert Protest gegen Erwärmung

MÜNCHEN. Es klingt wie eine Ironie der Geschichte: Die Eiseskälte macht den Kleber der „Letzten Generation“, die gegen eine Klima-Erwärmung protestiert, unbrauchbar. Er haftet wegen des tiefen Frostes nicht mehr am Asphalt. Die Polizei hat nun weniger Mühen, die Blockaden aufzulösen.

Beispiel München: Gestern um 10 Uhr setzten sich Extremisten am Mittwoch auf die Prinzregentenstraße. Doch ihr Versuch, sich festzukleben, scheiterte. Polizisten waren schnell am Ort und konnten die Möchte-gern-„Klimakleber“ mühelos wegtragen. In ihrem Bericht heißt es: „Das Kleben hat witterungsbedingt nicht funktioniert.“

Klimakleber: Feuerwehr muß ausgekippten Kleister binden

Nichtsdestotrotz dauerten die Behinderungen an. Denn die Blockierer kippten nach ihrer gescheiterten Klebe-Aktion literweise Tapetenkleister auf die Straße. Die Feuerwehr mußte ausrücken, um die zähe Flüssigkeit zu binden.

Die bayerische Landeshauptstadt, die die Straßen-Blockaden zunächst mit unbeantragten Bescheiden legitimierte, hat solche Aktionen nun bis zum 8. Januar untersagt. Die Extremisten bekräftigen, sich über das Verbot hinwegzusetzen.

München verbietet uns zu kleben? 🩱🥽WIR BADEN IM KLEBER! In Neopren-Anzügen sind wir zurück auf Münchens Straßen. Mit dabei auch ein kleiner versteckter Hinweis: 🤔Was wird nächsten Dienstag wohl passieren?! pic.twitter.com/RhxBLnkU8d — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 14, 2022

(fh)