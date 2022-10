Grüne und FDP finden keine Einigung bei AKW-Streit

BERLIN. Im Ampel-Streit über die weitere Laufzeit der Atomkraftwerke hat auch ein weiteres Treffen der Koalitionsspitzen keine Einigung gebracht. So verließen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Sonntag schon nach kurzer Zeit das Kanzleramt wieder wortlos, twitterte die ARD-Journalistin Tina Hassel.

Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck haben gerade wortlos das Kanzleramt wieder verlassen. Durchbruch beim #AKW Zoff in der Ampel noch nicht in Sicht! — Tina Hassel (@TinaHassel) October 16, 2022

Knackpunkt bei der Auseinandersetzung ist die Verfahrensweise mit den noch in Betrieb befindlichen AKWs. Während Habeck zwei Kraftwerke für den Fall von Energieengpässen bis ins Frühjahr einsatzbereit halten will, drängt die FDP darauf, die drei verbliebenen bis 2024 zu betreiben. Am Montag ist eine weitere Verhandlungsrunde angesetzt. Der ursprüngliche Fahrplan des Atomausstiegs sieht vor, alle restlichen Anlagen zum Jahresende abzuschalten.

Bereits vor dem Treffen hatte Lindner dem Grünen-Koalitionspartner indirekt Vorwürfe gemacht. „Wenn es darum geht, Schaden von unserem Land abzuwenden, die ruinös hohen Energiepreise zu reduzieren, Blackouts zu verhindern – dann gibt es für mich keine roten Linien.“ Bei dem Thema gehe es nicht um „Parteipolitik“, sagte er der Welt.

Party-Video der Grünen sorgt für Unmut

Mit der Äußerung spielte Lindner auf Aussagen der Grünen an, wonach die AKWs Isar 2 und Neckarwestheim 2 höchstens bis zum kommenden April weiterlaufen sollen. Weitere Brennelemente für sie zu kaufen, lehnte die Grünen-Spitze auf ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende als „rote Linie“ ab, berichtete die Süddeutsche Zeitung.

Unterdessen sorgt ein Video des Grünen-Parteitages in den sozialen Medien für Unmut. Darauf ist zu sehen, wie die Parteichef Omid Nouripour mit zahlreichen anderen Besuchern dicht an dicht ohne Maske feiert.

Herr @Karl_Lauterbach will über die #maskenpflicht reden, während DJ @nouripour abends nach dem Bundesparteitag der @Die_Gruenen veranschaulicht, was er davon hält. Kann man sich nicht ausdenken muss man erlebt haben. https://t.co/YKea5oexAA pic.twitter.com/6RrfvBzfV1 — Terran Liberty (@terran_liberty) October 16, 2022

Dafür wird der Partei Doppelmoral vorgeworfen.

Grüne erst auf dem Parteitag mit Masken. Dann feiern ohne Masken. Was völlig korrekt ist!! Was soll dann die Verarschung mit Masken? Denkt ihr wir sind dumm oder was? Alles was #Gruenen sagen ist gelogen. Was die machen-tun ist entscheidend. Glaube denen nichts.. https://t.co/PYcsOdZYrr — Azad Aydin (@Azadi77) October 16, 2022

