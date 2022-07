Grüne drohen mit „großem Lockdown“

BERLIN. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Janosch Dahmen, hat angesichts der steigenden Corona-Zahlen einen „großen Lockdown“ ins Spiel gebracht. Er befürchte, daß es „wieder so schlimm wird, daß man das ganze Land herunterfahren muß“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“.

Dahmen verlangte deswegen eine Verschärfung der Corona-Regeln, „daß wir erst gar nicht in eine solch schlimme Situation kommen“. Konkret forderte er die Ausweitung der Maskenpflicht. „Daß gerade in Innenräumen, wo Menschen zusammenkommen, eben doch ganz viele keine Maske tragen, was es dem Virus superleicht macht. Hier brauchen wir im Herbst eine Rechtsgrundlage, daß im Innenraum konsequent Maske getragen wird.“ Es reiche nicht, an die Eigenverantwortung der Bürger zu appellieren, warnte Dahmen.

Neue Impfkampagne gefordert

Er sei zuversichtlich, mit der FDP in diesem Punkt eine Einigung zu erzielen. „Wir haben für den Infektionsschutz durch Masken eine hinreichende wissenschaftliche Grundlage, das werden wir jetzt gemeinsam beraten.“

„Eigenverantwortung reicht nicht“ – Grünen-Gesundheitsexperte @janoschdahmen ruft angesichts steigender Corona-Infektionszahlen zum Maskentragen in Innenräumen auf. pic.twitter.com/7oSPVBlYvL — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) July 5, 2022

Der Sommer müsse genutzt werden, um die Impfkampagne wieder anzukurbeln. Es brauche nun flächendeckend eine vierte Impfung, „nicht nur bei den über 70-Jährigen, sondern auch bei den Jüngeren, um mit einem frischen Impfschutz in den Herbst zu gehen“, mahnte der Bundestagsabgeordnete. (ho)