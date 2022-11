Antisemitismus-Vorwurf: Amadeu-Antonio-Stiftung attackiert „Fridays for Future”

BERLIN. Die Amadeu-Antonio-Stiftung hat der „Fridays for Future“-Bewegung (FfF) vorgeworfen, antisemitische Inhalte zu verbreiten. Mit Blick auf Twitter-Beiträge der Klimaschützer kommentierte die Stiftung: „Immer wieder fiel die Dachorganisation der Klimabewegung durch einseitige anti-israelische Positionen (auf) und ebnet damit Antisemitismus den Weg.“

Anlaß sind Beiträge von FfF in den sozialen Medien. Auf deren Twitter-Konto stand am 29. November, dem internationalen Solidaritätstag mit Palästina: „Heute ist der befreit Palästina-Tag. Heute gedenken wir aller palästinensischer Opfer des israelischen Neokolonialismus und Apartheid. Wir sind traurig und wütend. Der Kampf geht weiter.“

Today is free Palestine day. 🇵🇸

Today we commemorate all Palestinian victims of israeli neocolonialism and apartheid.

Today we also think about all the hypocrites who have been ignoring the Palestinian suffering for decades.

1/2

— Fridays For Future (@Fridays4future) November 29, 2022