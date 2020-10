Mob randaliert und plündert Geschäfte in Philadelphia

PHILADELPHIA. Die zweite Nacht in Folge haben Hunderte Randalierer in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania Geschäfte geplündert und sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Laut Polizei randalierte ein Mob von zeitweise rund 1.000 Personen in der Stadt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Sicherheitskräfte gingen mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Menschenmenge vor.

Videos in sozialen Medien zeigen, wie zumeist Schwarze Läden ausrauben und das Diebesgut in Wagen fortschaffen. Neben Supermärkten wurde auch eine Filiale der Sportartikel-Handelskette Foot Locker zum Ziel der Plünderer.

More looting unfolding right now in Philadelphia and I have to ask why is it always footlocker getting looted? I mean having brand new sneakers isn’t that important end it definitely won’t help anyone. pic.twitter.com/WSCfee4RNT

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) October 28, 2020