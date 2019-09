Mission Lifeline fechtet Geldstrafe für Eleonore-Kapitän Reisch an

DRESDEN. Die sogenannte Seenotrettungsorganisation „Mission Lifeline“ hat Widerspruch gegen eine Geldstrafe für Eleonore-Kapitän Claus-Peter Reisch eingelegt. Reisch war mit dem Schiff der Organisation am 2. September trotz eines ausdrücklichen Verbots der italienischen Behörden mit über 100 Migranten an Bord in den Hafen von Pozallo in Sizilien eingefahren.

Das Schiff wurde daraufhin beschlagnahmt und Reisch mit einer Geldstrafe von 300.000 Euro belegt. „Wir sehen eine 50-50-Chance, daß man da noch drum rumkommt“, sagte der Vorsitzende von Mission Lifeline, Axel Steier, der Nachrichtenagentur dpa. An eine Rückgabe des Schiffes glaubt Steier dagegen nicht mehr. „Wir rechnen mit dem Verlust des Schiffes“, sagte er. Dessen Wert liege bei etwa 300.000 Euro. Allerdings gebe es bereits Spendenzusagen für den Kauf eines neuen Schiffes. „Es wäre falsch, jetzt aufzugeben“, sagte Steier.

Fünf EU-Mitgliedsstaaten hatten sich bereit erklärt, die 104 Einwanderer von der Eleonore, die Reisch vor er libyschen Küste an Bord genommen hatte, aufzunehmen. Neben Frankreich, Irland, Portugal und Luxemburg zählte auch Deutschland wieder zu den Aufnahmeländern. (tb)