Kritik an Kennzeichnungspflicht für Social Bots wächst

BERLIN. Die von Union, SPD und Grünen erwogene Kennzeichnungspflicht für Social Bots stößt auf Kritik. „Mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Social Bot eine politische Debatte beeinflußt hätte. Die Programme haben sich seit den Sechzigerjahren nicht wirklich weiterentwickelt. Solche Bots können Fahrkarten verkaufen oder den Wetterbericht raussuchen, aber schon bei Beratungsgesprächen scheitern sie“, beteuert der Medieninformatiker Florian Gallwitz in der Neuen Zürcher Zeitung. Davon, daß die Programme jemanden politisch überzeugen könnten, sei die Technik Jahrzehnte entfernt.

Hintergrund sind unter anderem die Aussagen von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU), der gesetzlich gegen Manipulation in sozialen Netzwerken vorgehen will. In der Debatte über den UN-Migrationspakt sind ihm zufolge in sozialen Medien eine Welle von Lügen und Diffamierungen ausgelöst worden. Es sei allerhöchste Zeit, aufzuwachen, da 2019 in Deutschland „ein Superwahljahr“ anstünde, hatte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Dem schlossen sich SPD- und Grünen-Politiker an.

„Nie mehr als ein paar hundert Bots, die auf Deutsch zu politischen Themen twittern“

Von einer Kennzeichnungspflicht für Bots hält Gallwitz nichts. „Natürlich können Unternehmen automatisch verschickte Nachrichten kennzeichnen. Manche tun das schon. Aber wenn jemand wirklich etwas Böses im Schilde führt, Putin oder wer auch immer, wird er da natürlich nicht mitmachen. Und wie wollen Sie das kontrollieren?“ Dies sei nicht möglich.

Zuvor hatte bereits der Analyst für soziale Medien, Luca Hammer, den Einfluß von Bots auf politische Auseinandersetzungen bezweifelt. „Bei bisherigen Untersuchungen hat man nie mehr als ein paar hundert Bots entdeckt, die auf Deutsch zu politischen Themen twittern.“ Die Programme hätten vor allem fremde Beiträge geteilt, statt selbst zu kommunizieren.

Machine learning often misclassifies humans as bots. Either because of a faulty learning set or because they act the same.

– Fixed definition like 50 Tweets per day. Wrong on multiple levels. Watch the talk by @MichaelKreil: https://t.co/r8rkWt2ni2

— Luca Hammer (@luca) December 10, 2018