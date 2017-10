Gewerkschaftsbund setzt Linksextremisten vor die Tür

MÜNCHEN. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) hat den linksextremen „Antifa Kongreß Bayern“ in seinem Haus untersagt. Grund dafür sind unter anderem Beschwerden der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Dessen Bundesvorsitzender Oliver Malchow hatte laut eigenen Angaben den Vorsitzenden der Gewerkschaft, Reiner Hoffmann, gebeten, die Veranstaltung in dem Haus abzusagen. Dieser Bitte kam die DGB nach.

Vom 3. bis 5. November sollten in den Räumen mehrere Vorträge und eine Reihe von Workshops linksextremer Gruppen stattfinden. Für die GdP war dies „nicht hinnehmbar“. In einem Statement auf Facebook teilte sie mit: „Solang es aus den Reihen der Antifa gewalttätige Angriffe auf unsere Kolleginnen und Kollegen gibt, darf es nicht sein, daß sie ihre Veranstaltungen in Räumlichkeiten des DGB abhalten. Es gibt kein Recht auf Gewalt – von wem auch immer. Wer das nicht verstanden hat, hat aus der Geschichte nichts gelernt.“

Der „Antifa Kongreß Bayern“ drängten den Verband, die Räume wieder freizugeben. „ Wir fordern den DGB daher erneut auf, das Verbot des Antifa-Kongresses in den Räumen des Münchner Gewerkschaftshauses umgehend aufzuheben und sich öffentlich bezüglich der rechten Umtriebe in seinen eigenen Reihen zu positionieren.“ Zuerst hatte das Onlineportal „Jouwatch“ darüber berichtet.

Auf scharfe Kritik ist die Entscheidung auch bei der Grünen Jugend gestoßen. „Wir erleben einen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, antidemokratische Parteien und Einstellungen gewinnen an Zuspruch und rechte Gewalt nimmt zu. Gerade in Anbetracht dieser Situation ist antifaschistisches Engagement notwendig und sollte von allen demokratischen Kräften unterstützt und gefördert werden“, teilten der Bundesverband, sowie die Grüne Jugend München und Bayern mit. Es freue sie, daß der linksextreme Kongreß offenbar trotzdem in München stattfinden kann.

Bereits vor sechs Jahren hatte der ehemalige Vorsitzende der GdP, Bernhard Witthaut den DGB aufgefordert, mehr Distanz zu Linksextremisten zu halten. „Auch der DGB muß dafür Sorge tragen, daß er nicht als Deckmantel von gewaltbereiten extremistischen Gruppen benutzt wird. Es sollte jedem klar sein, daß er als Anmelder einer Demonstration schnell den ‘Schwarzen Peter’ zugeschoben bekommt, wenn etwas passiert“, sagte Witthaut in einem Interview mit der JUNGEN FREIHEIT. (ls)