Internationaler Strafgerichtshof erläßt Haftbefehl gegen Netanjahu

TEL AVIV. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie Ex-Verteidigungsminister Joaw Galant erlassen. Die Richter in Den Haag werfen ihnen unter anderem vor, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gezielt anzugreifen und diese als Methode der Kriegsführung auszuhungern. Auch gegen den mutmaßlich im Juli von der israelischen Luftwaffe getöteten Hamas-Oberbefehlshaber Mohammed Deif wurde ein Haftbefehl erhoben.

Damit sind 125 IStGH-Mitgliedsstaaten verpflichtet, die beiden Politiker bei der Einreise festzunehmen und dem Gerichtshof auszuliefern, darunter alle EU-Staaten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mahnte bereits an, die Entscheidung zu respektieren und umzusetzen. „Es ist keine politisch motivierte Entscheidung“, betonte er.

Frankreichs Außenministerium wollte sich hingegen zur Frage, ob französische Behörden Netanjahu und Galant festnehmen, nicht äußern. „Dieser Punkt ist rechtlich komplex, also sage ich heute nichts dazu“, teilte Pressesprecher Christophe Lemoine mit.

Die israelische Politik reagierte mit Entsetzen, einschließlich der Oppositionsparteien. „Ich verurteile diese Entscheidung. Sie stellt eine Belohnung des Terrorismus dar“, kritisierte Oppositionsführer Jair Lapid die Richter auf dem Kurznachrichtendienst X. Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz sprach von „moralischer Blindheit“ und einem „Schandfleck historischen Ausmaßes“, der nie vergessen werde.

The ICC’s decision – moral blindness and shameful stain of historic proportion that will never be forgotten.

