Trump fordert Putin zur Einstellung von Angriffen auf

WASHINGTON, D.C./MOSKAU. US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach weiteren Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew aufgefordert, die Kampfhandlungen einzustellen.

Auf seiner eigenen Medienplattform Truth Social veröffentlichte Trump am Donnerstag einen entsprechenden Beitrag. „Ich bin nicht glücklich über die russischen Luftangriffe auf Kiew. Sie sind unnötig und kommen zu einem schlechten Zeitpunkt. Wladimir, STOP! Jede Woche sterben 5.000 Soldaten. Laß uns den Friedensdeal ABSCHLIEßEN!“

Die russische Armee hatte in der Nacht zum Donnerstag mehrere Raketen ins Kiewer Stadtgebiet geschossen sowie Drohnenangriffe durchgeführt und dabei mindestens neun Menschen getötet, wie Medien berichten. Mehr als 63 Menschen wurden nach Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko verletzt, darunter sechs Kinder.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verkürzte aufgrund des Angriffs seinen Auslandsbesuch in Südafrika. An seiner Stelle werde Außenminister Andrij Sybiha die notwendigen Treffen abhalten, schrieb Selenskyj auf Telegram.

Trump hatte zuvor verkündet, endlich „einen Deal mit Rußland“ abgeschlossen zu haben, der den Ukraine-Krieg beenden solle. Lediglich die ukrainische Führung müsse noch zustimmen.

Der von Trump vorgeschlagene Friedensplan sieht unter anderem vor, daß die 2014 von Rußland annektierte Krim dauerhaft in das Land eingemeindet werden solle. Selenskyj bekräftigte allerdings, daß die Ukraine nicht bereit sei, Territorium abzutreten – und erinnerte die USA an eine 2018, während der ersten Präsidentschaft Trumps veröffentlichte Erklärung, in denen die Vereinigten Staaten Rußland aufforderten, sich von der Krim zurückzuziehen.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… https://t.co/lDFV5WK8tw

