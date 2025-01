So viele Migranten sind 2025 bereits in Griechenland angekommen

Anzeige

ATHEN. Seit Jahresbeginn sind 446 Migranten in Griechenland angelandet. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die griechische Küstenwache. Demnach seien 315 der Menschen in mehreren Booten bei Kreta entdeckt worden. Sie seien aus Libyen gekommen. 131 andere Menschen seien von der Türkei aus auf verschiedene griechische Inseln übergesetzt. Laut dem griechischen Migrationsministers Nikos Panagiotopoulos wollen die meisten in Griechenland ankommenden Asylmigranten weiter nach Deutschland.

Laut Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ist die Zahl der Ankünfte in Griechenland im Jahr 2024 gestiegen. Demnach kamen insgesamt 62.022 Menschen in Griechenland an. Im Vorjahr waren es noch 48.721 gewesen, 2022 sogar nur 18.780. Das entspricht einer Steigerung um mehr als das Dreifache innerhalb von zwei Jahren.

Weniger Migranten in Italien

Die Entwicklung widerspricht dem allgemeinen Trend. Demnach kamen 2024 insgesamt 198.258 Menschen in Europa an. 2023 waren es noch 270.180 gewesen. Einen starken Rückgang meldet vor allem Italien, von 157.671 Ankünften über See im Jahr 2023 auf nunmehr 66.475. Dies entspricht einer Minderung um fast 58 Prozent.

Zugenommen haben die Zahlen dagegen nicht nur in Griechenland, sondern auch in Spanien. Das Land sah sich 2024 mit 63.427 Migranten konfrontiert. Im Vorjahr waren es noch 57.538 gewesen, 2022 sogar nur 31.763. Die Migranten kommen verstärkt über die Nordwest-Afrika-Seeroute auf die Kanarischen Inseln. 2024 waren es 46.524 nach 40.330 im Vorjahr und nur 15.682 im Jahr 2022. (ser)