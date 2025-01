Jetzt hat auch Italien seinen Silvester-Domplatten-Moment

Anzeige

MAILAND. In der norditalienischen Stadt Mailand haben Migranten in der Silvesternacht eine Reihe von schrecklichen Sexualstraftaten verübt. Eine Gruppe belgischer Studenten, die den Jahreswechsel dort verbrachten, schilderte, daß sie von einer Gruppe migrantischer Jugendlicher sexuell belästigt und mit Feuerwerkskörpern beschossen worden war.

Die 21jährige Belgierin Laura Barbier berichtete gegenüber belgischen Medien, die Angriffe hätten sie „für ihr Leben mental gezeichnet“. Sie sei mit fünf Freunden auf der Mailänder Domplatte, dem „Piazza del Duomo“, unterwegs gewesen, als sich die Stimmung gegen Mitternacht verschlechtert habe.

„Einige Jugendliche schossen Feuerwerkskörper in die Menge. Es war sehr gefährlich, man hatte den Eindruck, daß etwas Schlimmes passieren würde“, zitierte der belgische Fernsehsender RTL+ das Mädchen. Als die Gruppe versuchte, sich in naheliegende Geschäfte zu flüchten, sei sie von einer Gruppe von etwa 50 bis 100 Personen umringt worden.

Domplatten-Opfer: „Sie taten es mit voller Absicht“

„Dann wurden wir angefaßt. Drei von vier Mädchen wurden sexuell belästigt, darunter auch ich“, schilderte Barbier. „Man hat mir in den Slip gegriffen.“ Die Jungen der Clique hätten versucht, ihre Freundinnen zu verteidigen, seien aber von der Überzahl der Angreifer überwältigt worden.

Barbier gab an, den Blick nicht vergessen zu können, den ihr die Angreifer zuwarfen. „Es war ein düsterer Blick, den ich als haßerfüllt und gewalttätig empfand. Sie taten es mit voller Absicht und sie wußten, was sie taten. Dieser Blick hat uns für unser ganzes Leben traumatisiert.“

Videoaufnahmen, die in der Silvesternacht am Ort des Geschehens aufgenommen wurden, zeigen eine riesige Menge an teilweise vermummten Jugendlichen, die anti-italienische Parolen brüllen und Drohgebärden in Richtung der Kamera machen. Ein Jugendlicher schwenkt eine tunesische Fahne. Ein anderer Migrant ruft: „Italien, leck mich am Arsch.“ Ein Vermummter spricht von der „Scheiß-Polizei“ und macht eine „Schweigen“-Geste.

„Va te faire enculer l’Italie, police de merde“ : festivités du #Reveillon2025 sur la Piazza Duomo de Milan pic.twitter.com/f4W8AVStKT — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January 1, 2025

„Sie sagten uns, daß es nichts nützen würde“

Die belgischen Studenten versuchten, sich gegen die Pöbeleien und Angriffe zu verteidigen – „doch es war unmöglich“, schilderte Barbier. „Zum Glück half mir ein Italiener, dessen Frau ebenfalls angegriffen worden war, aus der Menge herauszukommen. Er nahm mich bei der Hand und holte mich aus dieser Hölle heraus. Ohne ihn wäre ich heute nicht mehr hier“, schilderte die junge Frau.

Selbst die anwesenden Polizisten seien hilflos gewesen. „Da war eine Polizistin auf dem Platz, eine weinende Frau, die mir erzählte: ‘Ich kann nichts tun’“, klagte Barbier. Obwohl sie und ihre Freunde geschrien hätten, habe ihnen die Polizei nicht geholfen.

Selbst als sie die Übergriffe später meldeten, hätten die Polizisten abweisend reagiert. „Sie sagten uns, daß es nichts nützen würde, und sagten einfach ‘ciao’. Dennoch wollen die Studenten bald eine Anzeige stellen. „Ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Ich dachte, so etwas passiert nur in Filmen. Ich will solche Taten anzeigen, damit andere nicht so etwas erleben müssen“, betonte die Studentin.

Häufig begehen Migranten Sexualstraftaten gegen Italiener

Bereits in der Vergangenheit hatte es in Italien mehrfach grausame sexuelle Übergriffe von migrantischen Tätern gegeben. Im Oktober sorgte eine Gruppenvergewaltigung von sechs nordafrikanischen Männern an einer 27jährigen Italienerin für Entsetzen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im vergangenen Februar in der italienischen Stadt Catania – das Opfer war ein gerade einmal 13jähriges Mädchen.

Im Sommer 2022 hatten Tausende nord- und zentralafrikanische Migranten die italienische Stadt Peschiera am Gardasee überfallen, dort randaliert und Badegäste attackiert. Dabei kam es auch zu zahlreichen sexuellen Übergriffen auf minderjährige Mädchen. (lb)