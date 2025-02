Hier schwingt Elon Musk die Kettensäge von Javier Milei

Anzeige

WASHINGTON D.C. Elon Musk hat mit einem spektakulären Auftritt bei der Conservative Political Action Conference (CPAC) nahe Washington D.C. für Aufsehen gesorgt. Der Milliardär betrat die Bühne mit einer Kettensäge in der Hand – eine Anspielung auf den argentinischen Präsidenten Javier Milei, der mit diesem Symbol für radikale Haushaltskürzungen bekannt wurde.

Und es war auch Milei persönlich, der Musk die rote Kettensäge überreichte. „Das ist die Kettensäge gegen die Bürokratie“, erklärte Musk vor den begeisterten Teilnehmern der Veranstaltung. Der Tesla-Chef sprach über seine Forderung nach einer drastischen Reduzierung der Staatsausgaben und einem Abbau der Bundesverwaltung.

Musk mit scharfer Kritik an Biden

Dies solle in Zusammenarbeit mit der neuen Abteilung für Regierungseffizienz der Trump-Administration geschehen. Musk nutzte seine Rede zudem für eine scharfe Kritik an der früheren Biden-Regierung, insbesondere an deren Migrationspolitik. Seiner Ansicht nach seien die maßenhaften Einbürgerungen eine gezielte Maßnahme der Demokraten gewesen, um Wählerstimmen in umkämpften Bundesstaaten zu gewinnen.

Kettensäge im Weißen Haus angekommen! Wir müssen auf unsere wohl noch ein paar Jährchen warten pic.twitter.com/Lppsst9NqM — Vadim Derksen (@realDerksen) February 21, 2025

Auch US-Vizepräsident J. D. Vance sorgte bei der Konferenz für Wirbel. Er hat Deutschland wegen dessen mangelnder Meinungsfreiheit erneut an den Pranger gestellt. „Natürlich bleiben wir Verbündete, aber unsere Unterstützung hängt davon ab, ob wir in die richtige Richtung gehen!“, sagte er – JF berichtete. Die CPAC findet vom 19. bis 22. Februar in Washington statt. (rr)