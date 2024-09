Wer ist der Mann, der Trump beim Golfen erschießen wollte?

WEST PALM BEACH. Ein routinemäßig ein Loch vorausgehender Personenschützer hat auf einem Golfplatz in West Palm Beach, Florida, ein Attentat auf Donald Trump verhindert. Der Präsidentschaftskandidat war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gerade dabei, am fünften Loch des „Trump International Golf Club“ abzuschlagen, als der Sicherheitsbeamte im Gebüsch die Mündung eines Sturmgewehrs entdeckte und sofort auf den Eindringling feuerte.

Der Attentäter, der die Waffe durch einen Absperrzaun gedrückt hatte, befand sich rund 400 Meter vom Ex-Präsidenten entfernt. Nach den vier bis sechs Schüssen ließ er das Sturmgewehr fallen, flüchtete, rannte zu seinem Auto und wurde später darin festgenommen. Da befand sich der 58jährige 70 Kilometer vom Golfplatz entfernt auf einer Autobahn, wie der Sheriff des Landkreises Martin County mitteilte.

Neben dem Sturmgewehr mit Zielfernrohr hatte der mutmaßliche Attentäter auch zwei Rucksäcke mit Keramikfliesen dabei, die er an den Zaun hängte, sowie eine GoPro-Kamera. Das FBI, das bestätigte, Trump sei „Ziel eines mutmaßlichen Attentatsversuchs“ geworden, gab schnell den Namen des Festgenommenen bekannt: Er heißt Ryan Wesley Routh und habe sich als Anhänger der Demokraten ins Wählerverzeichnis eingetragen.

Laut seinen Posts in den sozialen Medien handelt es sich bei Routh um einen fanatischen Unterstützer der Ukraine, der durch Interviews mit Newsweek und der New York Times eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte. Den Zeitungen erklärte er, er versuche, afghanische Kämpfer für den Krieg gegen Rußland zu rekrutieren. Diese suche er im Lager der Taliban-Gegner.

Beim Krieg in der Ukraine gehe es um „Gut gegen Böse“. Dutzende hätten auf seine Anfragen interessiert reagiert. Die Kämpfer wollte Routh aus Pakistan oder dem Iran in die Ukraine bringen. „Wir können wahrscheinlich ein paar Reisepässe über Pakistan organisieren, das ist so ein korruptes Land“, sagte der den Reportern.

Im März 2023 beklagte er sich in einem weiteren Interview mit Semafor, es sei „schwer, mit den Ukrainern zu arbeiten“. Daher gingen „viele freiwillige Kämpfer aus dem Ausland“ nach einer Woche wieder oder wechselten die Truppe, weil sie in der Ukraine zu wenig „respektiert und geschätzt“ würden. Er selbst habe auch Ärger mit den Ukrainern bekommen, weil diese hinter den Afghanen Spione aus Rußland vermuteten.

Der mutmaßliche Attentäter ist offenbar auch in einem Video des ukrainischen Azow-Battalions aus dem Jahr 2022 zu sehen. Ein auf der Internetplattform X veröffentlichtes Video aus dem Umfeld des Battalions zeigt eine Demonstration zur Unterstützung der Ukraine, dabei ist der spätere Tatverdächtige bei Minute 1:50 in der Menge zu erkennen.

This video is a message to the world from the Mariupol defenders.They are grateful for our support and ask us to keep on fighting.“Thank you to everyone who supports the Defenders of Mariupol and raises the issue of Mariupol at the international level

