Vorzeitig freigelassene Briten-Gewalttäter feiern vor Presse – Starmer tobt

LONDON/KENT. In Großbritannien haben vorzeitig freigelassene Häftlinge ihre Entlassung in den sozialen Medien mit provozierenden Bildern gefeiert. Das Foto eines wegen Entführung und Körperverletzung verurteilten Mannes namens Daniel Dowling-Brooks, der nach seiner Entlassung vor einem Auto posierte und dem britischen Premierminister Keir Starmer (Labour) dankte, sorgte für Empörung wie die britische Zeitung The Guardian berichtete.

Dowling-Brooks erklärte, er sei aufgrund der Politik des Regierungsoberhaupts sieben Wochen früher entlassen worden. Insgesamt habe er knapp sieben Jahre im Gefängnis gesessen. „Ich fühle mich gut, ich fühle mich glücklich“, betonte er gegenüber Reportern. Seine Taten täten ihm mittlerweile leid.

Auch andere Häftlinge bekundeten offen ihre Freude über die frühzeitige Entlassung. Ein in London entlassener Häftling, den die britische Zeitung Daily Mail nicht beim Namen nannte, soll bei der Entlassung seine Fäuste in die Luft gereckt und gerufen haben: „Danke, Keir Starmer! Ich bin ein Wähler der Labour-Partei, ich denke, sie werden für unsere Belange besser sein.“

Ein anderer freigelassener Häftling namens Connor Richings erklärte, daß er beabsichtige, möglichst bald wieder im Gefängnis zu landen. „Sie haben mich rausgelassen, ohne, daß ich einen Ort zum Bleiben hätte“, betonte er. Lediglich zwölf Pfund habe er zu seiner Entlassung erhalten. „Ich weiß nicht, wo ich bleiben soll und es ist eiskalt hier draußen.

Starmer „teile den Ärger der Bevölkerung“ angesichts der Bilder, ließ der Premierminister über einen Sprecher ausrichten. Es sei „schockierend“, daß die Regierung die problematische Situation der Gefängnisse geerbt habe. „Aber, um es deutlich zu sagen, es gab keine andere Wahl. Hätten wir nicht gehandelt, hätten wir einen völligen Stillstand des Systems gehabt“, zitierte LBC Radio den Pressesprecher.

