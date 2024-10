Von Burkina Faso bis ans Rote Meer

Jubel in Burkina Faso über die russischen Wagner-Söldner: Fraglich, ob die die Islamisten besiegen können (Archivbild) Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kilayé Bationo / JF-Montage

Das Massaker an rund 600 Christen in Burkina Faso durch Islamisten zeigt, wie gefährlich die Situation in Afrika ist. Der Islamismus bedroht immer mehr Länder. Ob die russischen Wagner-Söldner die Lage befrieden können, ist fraglich. Die Folgen sind so oder so für Europa ungünstig.