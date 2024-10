Video schockiert Spanien: Fremder Mann schlägt Kleinkind ins Gesicht

BARCELONA. Die katalanische Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Sonntag in Barcelona zwei Männer sowie ein Kleinkind angegriffen haben soll. Die Verhaftung steht laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE in Zusammenhang mit einem Video, das aktuell in den sozialen Medien auch über Spanien hinaus für großes Entsetzen sorgt.

Darauf ist zu sehen, wie ein Mann in einem Park ein Paar mit einem kleinen Kind attackiert und dem Kleinkind ins Gesicht schlägt. Darüber hinaus droht er, das Kind zu töten. Der Grund für das aggressive Verhalten des Mannes ist nicht ersichtlich.

Täter soll Ecuadorianer sein