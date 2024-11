„Multikultureller Abschaum“ jagt Juden durch Amsterdam

Anzeige

AMSTERDAM. In Amsterdam ist es zu schweren antijüdischen und antiisraelischen Ausschreitungen gekommen. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie es am Rande des Fußballspiels zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv zu zahlreichen Hetzjagden durch Migranten und Palästina-Anhänger kommt. Immer wieder sind auch Rufe auf Arabisch zu hören. Auch „Free Palestine“ wurde wiederholt gerufen.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie auf am Boden liegende Israelis eingetreten wird, einige mußten dem Mob ihre Pässe zeigen und wurden dann schwer verprügelt. Wie viele Verletzte es insgesamt gab, ist noch unklar. Israels Regierung kündigte an, Flugzeuge in die Niederlande zu schicken und forderte die Fans auf, in ihren Hotelzimmern zu bleiben. Mehrere Fans werden demnach noch immer vermißt.

🚨BREAKING 🚨A major incident in Amsterdam: Palis are attacking Israeli soccer fans, so far 12 injured. pic.twitter.com/SZiHlKfcle — Raylan Givens (@JewishWarrior13) November 8, 2024

Geert Wilders spricht von Pogrom

Nach ersten unvollständigen Angaben gab es mindestens 57 Festnahmen. Geert Wilders, Vorsitzender der größten Partei in den Niederlanden, sprach von einem „Pogrom“. Die Niederlande seien zum „Gaza Europas“ geworden. „Muslime mit palästinensischen Flaggen jagen Juden. Das werde ich NICHT akzeptieren. NIEMALS“, schrieb der Vorsitzende der Partei für die Freiheit auf X.

Wilders forderte: „Verhaftet und deportiert den multikulturellen Abschaum, der die Anhänger von Maccabi Tel Aviv auf unseren Straßen angegriffen hat.“ Es sei eine „Schande“, daß so etwas in den Niederlanden passieren könne. „Völlig inakzeptabel.“ Dazu verbreitete er Videos der Gewaltaufnahmen. Die israelische Botschaft in Deutschland schrieb auf X: „Am Vorabend der Reichspogromnacht erleben wir erneut antisemitische Gewalt auf Europas Straßen.“

Looks like a Jew hunt in the streets of Amsterdam. Arrest and deport the multicultural scum that attacked Maccabi Tel Aviv supporters in our streets. Ashamed that this can happen in The Netherlands. Totally unacceptable. https://t.co/Ju54TO27Ks — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024

Amsterdam wird linksgrün regiert

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof verurteilte die Angriffe auf israelische Fußballfans scharf. Auf X schrieb er, er habe „mit Entsetzen die Berichte aus Amsterdam verfolgt“. Er sprach von „inakzeptablen Angriffen auf Israelis“.

Schoof habe bereits mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu telefoniert. Er versprach ihm, die Täter aufzuspüren und strafrechtlich verfolgen zu lassen. Netanjahu kündigte unterdessen an, seine Landsleute mit Flugzeugen heimzuholen.

Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema (GrünLinks) äußerte sich bisher noch nicht zu den Angriffen. Niederländische Medien erwarten heute noch eine Stellungnahme. Wilders forderte bereits Halsemas Rücktritt. „Es sieht aus wie eine Jagd auf Juden in den Straßen von Amsterdam.“ Weiter schrieb er: „Die Bürgermeisterin von Amsterdam muß heute noch zurücktreten.“ (ho)