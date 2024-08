Israel bekennt sich zu Tötung von Hamas-Militärchef

Anzeige

JERUSALEM. Israels Armee hat den Militärchef der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, getötet. Das bestätigten die Streitkräfte am Donnerstagmorgen via X.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated. — Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024

Deif war bereits am 13. Juli bei einem Militärschlag zu Tode gekommen. Der 58jährige galt neben dem am Mittwoch getöteten Hamas-Anführer Ismail Hanija als einer der Hauptverantwortlichen für den Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Damals hatten Hamas-Kämpfer rund 1.200 Menschen ermordet und 240 als Geiseln verschleppt.

Raketen aus Libanon treffen Israel

Deif stand seit Jahrzehnten auf der Fahndungsliste der israelischen Sicherheitskräfte. Es existierten nur wenige Fotos von ihm. Bei früheren Tötungsversuchen war er zum Teil schwer verletzt worden, Familienangehörige von ihm starben dabei.

Die gezielte Tötung Deifs reiht sich ein in eine Reihe von Schlägen gegen Verantwortliche für den Hamas-Großangriff und die sie unterstützende Hisbollah-Miliz im Libanon. Erst am Samstag hatte ein Raketenangriff aus dem Libanon auf die von Israel besetzten Golanhöhen zwölf Kinder getötet und rund 30 weitere Personen verletzt. (ag)