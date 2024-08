Israel akzeptiert anscheinend Waffenruhe, Hamas gibt sich skeptisch

JERUSALEM/WASHINGTON. Die israelische Regierung hat anscheinend einen von den USA unterstützten Vorschlag für eine Waffenruhe angenommen. Vorgesehen ist, daß die Hamas die im Gazastreifen verbleibenden israelischen Geiseln freiläßt – im Gegenzug soll Israel die Kriegshandlungen einstellen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe „bei einem sehr konstruktiven Treffen bestätigt, daß Israel den Vorschlag zur Überbrückung akzeptiert“, sagte US-Außenminister Antony Blinken (Demokraten) am Montag. Nun liege es „an der Hamas, dasselbe zu tun“.

Blinken has announced that Israel has agreed to a US-backed proposal for a ceasefire.

„The next important step is for Hamas to say yes.“https://t.co/PAiZ4D1jU3

