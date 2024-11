Französische Polizei nimmt mutmaßlichen Serienmörder fest

LYON. Die französische Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Serienmörder in einem Zug in Lyon festgenommen. Der Mann, der keine Papiere bei sich hatte, aber angab, die kamerunische Staatsbürgerschaft zu besitzen, soll mindestens vier Menschen in Frankreich und den Niederlanden ermordet haben, berichtet Tageszeitung Le Parisien. Zum Zeitpunkt der Festnahme soll der 37jährige ausreisepflichtig gewesen sein.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, nachdem er kurz zuvor eine 26jährige Frau in einem Zug in Marseille attackiert hatte. Bei der Verhaftung stellten die Beamten fest, daß der Kameruner einem Mann ähnelte, der Ende Oktober in einer Bahnhofshalle im niederländischen Rotterdam einen brutalen Angriff gegen einen Obdachlosen begangen hatte. Die niederländische Polizei hatte daraufhin Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

In den Aufnahmen von der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober ist zu sehen, wie der Tatverdächtige zunächst mit zwei Einkaufstaschen durch eine Bahnhofshalle läuft. Als er einen schlafenden Obdachlosen erblickt, trägt er die Einkaufstaschen fort. Kurz darauf läuft er zu dem Mann und stupst ihn mit dem Fuß an. Daraufhin entfernt er sich wieder.

Danach ist zu sehen, wie der Tatverdächtige die Bahnhofshalle erneut betritt und dabei einen Betonklotz auf dem Kopf balanciert. Nachdem er sich vergewissert, daß keine möglichen Augenzeugen anwesend sind, läuft er zu seinem Opfer und schmettert ihm den Betonklotz mit voller Wucht gegen den Kopf. Der Mann liegt seitdem im Koma und kämpft um sein Leben.

🇳🇱❗️ In Rotterdam this week, a man dropped a concrete slab onto the head of a homeless man while he was sleeping.

The 37-year-old victim remains in hospital in a serious condition.

Dutch authorities have released CCTV of the horrific attack. The suspect remains at large. pic.twitter.com/Kk9xFC90Qe

