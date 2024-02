Das ist der Weidel-Brief an Marine Le Pen

Alice Weidel im Reichstagsgebäude: Die AfD-Chefin schrieb einen Brief an Marine Le Pen über die „Correctiv“-Berichterstattung Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Seit Tagen rätselt die politische Rechte in Europa, was da zwischen AfD und Rassemblement National los ist. Gibt es wirklich Streit? Die JUNGE FREIHEIT dokumentiert hier den Brief von Alice Weidel an Marine Le Pen.