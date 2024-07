Darum verlassen Elon Musks Unternehmen Kalifornien

SACRAMENTO. US-Milliardär Elon Musk hat angekündigt, den Hauptsitz seines Weltraumunternehmens SpaceX von Kalifornien nach Texas zu verlegen. Als unmittelbaren Grund nannte er das kürzlich vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom unterschriebene Transgender-Gesetz. Dieses verbietet den Schulen im Bundesstaat, die Eltern ohne ausdrückliche Zustimmung der Schüler zu informieren, wenn sich diese nicht mehr mit ihrem Geschlecht identifizieren. „Das war der letzte Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte“, schrieb Musk auf dem Kurznachrichtendienst X. Das Gesetz werde die Elternrechte „massiv“ einschränken und Kinder einem permanenten Risiko aussetzen.

This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024