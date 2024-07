Biden verwechselt Selenskyj mit Putin und Harris mit Trump

Anzeige

WASHINGTON. Am Rande des Nato-Gipfels hat US-Präsident Joe Biden drei weitere Aussetzer gezeigt. Zunächst nannte der 81jährige den Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „Putin“, als er ihm das Wort übergab. Auf der Bühne standen auch die Staats- und Regierungschefs der anderen Nato-Länder.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommentierte den Vorfall anschließend verständnisvoll: „Versprecher passieren, und wenn man alle immer genug beobachtet, findet man auch genug.“ Der Inhalt von Bidens Rede ändere sich dadurch nicht.

Als ein Raunen durch den Saal gegangen war, bemerkte der US-Präsident seinen Irrtum, kehrte ans Podium zurück und sagte: „Er wird Präsident Putin schlagen. Präsident Selenskyj. Ich bin so darauf konzentriert, Präsident Putin zu besiegen.“ Selenskyj reagierte trocken: „Ich bin besser.“ Biden: „Sie sind verdammt besser.“ Der US-Präsident steht seit seinem verheerenden Auftritt im TV-Duell mit Herausforderer Donald Trump in der Kritik. Ihm wird auch von Vertretern seiner Partei, darunter Schauspieler George Clooney, Überforderung mit dem Amt vorgeworfen.

BREAKING: Joe Biden mistakenly refers to Volodymyr Zelenskyy as ‚President Putin‘ Read more: https://t.co/oStgi4kJiw 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WRYTdan7bP — Sky News (@SkyNews) July 11, 2024

Biden bezeichnet Trump als Vizepräsidenten

Im Laufe des Abends versuchte Biden dann die Zweifel an seiner geistigen Fitneß mit einer Solo-Pressekonferenz zu beseitigen. Zunächst sagte er, er höre auf die Ratschläge seines „Commanders in Chief“. Offenbar hatt er in dem Moment vergessen, daß er selbst der Oberste Befehlshaber der US-Streitkräfte ist.

BIDEN: „I’m following the advice of my commander-in-chief“ 😳 pic.twitter.com/FdspE1UIQf — RNC Research (@RNCResearch) July 11, 2024



Auf die Frage eines Journalisten, was für eine „Einstellung“ er zu „Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin“ habe, antwortete Biden etwas später dann: „Ich hätte nicht Vizepräsident Trump als Vizepräsident ausgesucht, wenn ich nicht glauben würde, sie hätte das Zeug zum Präsidenten.“

BREAKING: Joe Biden just called Trump his Vice President when asked about Kamala Harris, „I wouldn’t have picked Vice President Trump if he wasn’t qualified to be Vice President pic.twitter.com/hinD1Mxa1R — George (@BehizyTweets) July 11, 2024



Die Namensverwechslung mit seinem Herausforderer Donald Trump sorgte offenbar für Mitleid unter den Journalisten. Es herrschte Ruhe, niemand machte ihn auf den Versprecher aufmerksam. Die Kamera hielt ihn dennoch fest.

Trump reagiert ironisch

Trump dagegen reagierte ironisch. Noch während Bidens Pressekonferenz postete der Republikaner den Ausschnitt und schrieb dazu die drei Worte: „Great job, Joe!“

Auf der Pressekonferenz fragte ein Reporter auch nach der Verwechslung von Putin und Selenskyj. Biden versuchte sich zu erklären: „Ich habe mich schlicht versprochen. Die Nato ist extrem erfolgreich gewesen.“ (fh)