Florida: Lehrer läßt weiße Schüler vor Schwarzen knien

ORLANDO. Ein Lehrer im US-Bundesstaat Florida ist nach einer Aktion gegen Rassismus suspendiert worden. Anläßlich des „Black History Month“ hatte er weiße Schüler dazu aufgefordert, vor ihren schwarzen Klassenkameraden niederzuknien, wie die New York Post berichtete.

Konkret zeigt das TikTok-Video des Pädagogen Ethan Hooper eine Szene aus dem Klassenraum in Orlando. Vier weiße Mädchen verhalten sich dabei wie Diener gegenüber drei afroamerikanischen Mitschülerinnen. Man sieht, wie die schwarzen Kinder gefüttert werden und ihnen Luft zugefächelt wird. Am Ende des Videos knien sich die „Diener“ vor die Gleichaltrigen hin und machen gebetsartige Bewegungen.

Kritiker werfen dem Lehrer vor, seine Schüler für eine private politische Agenda mißbraucht zu haben. Dem Pädagogen, der selbst Afroamerikaner ist, droht nun die Kündigung.

This Florida teacher made students participate in a skit for black history month where white students act like servants for black students pic.twitter.com/g29SgNd3pn

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 17, 2023