Le Pens Partei vor Triumph bei Europawahl

PARIS. Mit einer Umfrage für die Europawahl im Juni hat das Odoxa-Institut einen politischen Erdrutsch in Frankreich vorausgesagt. Demnach wird der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen im Vergleich zum Urnengang von 2019 um acht Prozentpunkte zulegen und 31 Prozent erreichen.

Laut dem Portal „Europe Elects“ ist das der höchste Wert, der jemals für die Partei gemessen wurde. Er gehört zur EU-Parlamentsfraktion „Identität und Demokratie“ (ID), in der auch die AfD und die FPÖ organsiert sind. Der ID werden insgesamt große Gewinne bei der EU-Wahl prognostiziert.

France: Right-wing Rassemblement National (ID) rises to 31% of the vote in the latest Odoxa poll. This is the party’s best European Parliament election polling result ever recorded and it would be its best election result ever as well.

RN’s Marine Le Pen also reached a… pic.twitter.com/WWfiropYDU

— Europe Elects (@EuropeElects) December 20, 2023