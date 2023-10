Israel bombardiert mehr als 200 Ziele in Gaza

TEL AVIV/GAZA. Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehr als 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dazu gehören Orte unter Kontrolle der palästinensisch-islamistischen Hamas, etwa ein Waffendepot in einer Moschee. Zudem bestätigten beide Seiten den Tod von zwei Mitgliedern des Hamas-Politbüros, Jawad Abu Schammala und Zakaria Abu Maamar, infolge eines Luftangriffs in Chan Yunis.

Auch im Libanon rumort es zunehmend. Laut der Nachrichtenagentur Reuters feuerte die dort operierende schiitische Miliz Hisbollah eine Salve von Raketen in Richtung Südgrenze. Auch am Abend zuvor kam es zum Beschuß im Norden Israels. Grund dafür sei der Tod von drei Mitgliedern infolge einer Bombardierung. Auf israelischem Gebiet gab es keine Verletzte. Die gegenseitigen Angriffe folgen auf einen grenzüberschreitenden Angriff am Sonntag, zu dem sich inzwischen die Gruppe Islamischer Jihad bekannt hat. Die IDF kündigten bereits weitere Gegenangriffe an.