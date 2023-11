Irische Behörden ermitteln gegen Conor McGregor

DUBLIN. Die irischen Polizeibehörden ermitteln offenbar gegen den berühmten Kampfsportler Conor McGregor. Demnach soll McGregor in Verdacht stehen, zu „Haß aufgestachelt“ zu haben, wie die irisch-britische Zeitung Daily Irish Mirror berichtet. Zuvor hatte der Sportler auf dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, die Migrationspolitik der irischen Regierung scharf kritisiert. Die Ermittlungen sind Teil einer größeren Untersuchung, inwiefern Nachrichten in sozialen Netzwerken die Ausschreitungen am vergangenen Donnerstag angefeuert hätten, sagte Polizeikommissar Drew Harris.

Am 23. November hatte ein algerischer Einwanderer fünf Personen in der Innenstadt von Dublin mit einem Messer attackiert. Drei der Verletzten sind Kinder im Grundschulalter und mußten teilweise im Krankenhaus versorgt werden. Anschließend waren in der irischen Hauptstadt Unruhen ausgebrochen.

McGregor kommentierte den Messerangriff mit einem Twitter-Post: „Irland, wir sind im Krieg.“ Zuvor hatte er geschrieben, die Bevölkerung solle sich „keinen irischen Besitz“ ohne Widerstand nehmen lassen, offenbar in Anspielung auf die gängige Regierungsmaßnahme, Hotels zu räumen, um dort Asylbewerber unterzubringen. „Dampft dieses Eigentum ein. Es ist ein Krieg.“

Do not let any irish property be took over unannounced. Evaporate said property. It’s a war.

Einen Tag nach den Ausschreitungen in Dublin reagierte McConor erneut mit einem Post auf X. Er heiße die Ausschreitungen nicht gut. „Ich verstehe allerdings die Frustration und ich verstehe, daß es endlich einen Wandel geben muß. Und zwar schnell.“ Er bereite sich darauf vor, sich einzubringen. Es werde „einen Wandel in Irland“ geben.

I do not condone last nights riots. I do not condone any attacks on our first responders in their line of duty. I do not condone looting and the damaging of shops. Last nights scenes achieved nothing toward fixing the issues we face. I do understand frustrations however, and I do… https://t.co/FFx7d0ZROb

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 24, 2023