Nach Messer-Attacke eines Migranten: Dublin brennt

DUBLIN. In Dublin ist es in der Nacht zu Freitag zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen. Aufgebrachte Iren, unter die sich offenbar gewaltbereite Hooligans gemischt hatten, gingen auf die Straßen. Polizeiautos brannten, und sogar ein Hotel, das Asylbewerber beherbergt, soll in Flammen aufgegangen sein.

Vorausgegangen war die Messerattacke eines etwas 50 Jahre alten Algeriers auf Kinder, die vor ihrer Schule standen und diese am Nachmittag verlassen wollten. Offenbar wahllos stach er auf sie ein. Zwei fünf- und sechsjährige Mädchen sowie ein fünf Jahre alter Junge kamen zum Teil schwerverletzt ins Krankenhaus. Eine 30jährige Lehrerin, die sich schützend vor die Kinder stellte, erlitt schwerste Verletzungen.

The Holiday Inn Express hotel in Dublin, which hosts illegal immigrants, was set on fire.

Das Motiv des Migranten ist noch völlig unklar. Die irische Polizei schloß einen Terroranschlag aus, sagte jedoch, man ermittle in alle Richtungen. Wahrscheinlich hätte der Mann noch mehr Kinder niedergestochen, wären nicht mehrere Passanten dazwischen gegangen.

Sie überwältigten den Täter, nahmen ihm das Messer mit der etwas 25 Zentimeter langen Klinge ab und warfen es über die Straße auf eine Rasenfläche. Auch der Angreifer wurde verletzt und liegt in der Klinik.

Apocalyptic scenes in Dublin with Irish people protesting today's stabbing-spree outside a school, reportedly by an Algerian migrant.

The government's failed open-borders policies, and their aggressive silencing of dissent, brought us to this point.

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) November 23, 2023