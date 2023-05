Gergely Gulyás: „Konservative müssen konservativ bleiben“

Anzeige







Nicht alle Konservative vertreten noch konservative Werte, mahnt der ungarische Minister und Leiter der Staatskanzlei, Gergely Gulyás. „Wir leben in einer Welt, in welcher in der Presse und in der Öffentlichkeit eine sehr starke liberale Mehrheit existiert. In dieser Situation müssen wir Widerstand zeigen“, betont er auf der CPAC, einer Konferenz von europäischen und amerikanische Konservativen, im Gespräch mit JF-Chefredakteur Dieter Stein.

Die Veranstaltung sieht er als wichtiges Vernetzungstreffen. Europa befinde sich in einem Kulturkampf für traditionelle, europäische, christliche Werte.

Gulyás: Ungarn ist ein kleines Land mit großer Bedeutung

Weil Ungarn tatsächlich noch konservative Werte vertrete, habe das Land mittlerweile eine größere Bedeutung über die Landesgrenzen hinweg, als die Größe des Staatsgebiets es zunächst vermuten lasse. Die Zustimmung zu diesem Kurs habe sich im April noch einmal gezeigt, als die Regierungspartei Fidezs zum vierten Mal in Folge wiedergewählt worden sei, gab Gulyás zu bedenken.

Auch spricht der Fidesz-Politiker über das wichtigste internationale Thema derzeit, den Ukrainekrieg. Wie ist Ungarns Position und warum geht ohne die USA nichts? (ca/zit)